Dictan 9 meses de prisión preventiva contra Juan Carlos Álvarez por feminicidio en hostal

El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva para Juan Carlos Álvarez Infantas, acusado de asesinar a su pareja Nicoll Flores Cuya dentro de un hostal en Pueblo Libre.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima había solicitado la medida preventiva tras formalizar la denuncia en contra del asesino confeso.

La familia de la víctima de 18 años pidió la pena máxima para el acusado porque está comprobado que el asesinato de Nicoll fue planificado. En ese sentido pidieron a las autoridades que el asesinato debe tipificarse como feminicidio agravado.

Como se sabe, la víctima de 18 años fue hallada sin vida dentro de una habitación de un hostal con cortes en el cuello. Juan Carlos Álvarez confesó a ante la Policía Nacional que fue el autor del crimen.

“Cuando vi que no se movía me eché a su costado y comencé a decirle que ella era el amor de mi vida, que me disculpe por lo que había hecho”, fue parte de su testimonio.