Alcalde de La Molina recibe amenazas tras pedir suspensión de partidos en Monumental

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, denunció que ha recibido alrededor de 50 amenazas de muerte por parte de las barras bravas, luego de anunciar que presentará una demanda de amparo ante el Poder Judicial para impedir la realización de partidos en el estadio Monumental, ubicado en Ate Vitarte.

“Desadaptados me están amenazando de muerte. No hay que tener miedo, hay que definir, decidir. Por lo menos he recibido 50 amenazas, pero no voy a desistir”, afirmó durante una concentración, junto a vecinos de Ate y La Molina en el Óvalo Huarochirí.

El burgomaestre de La Molina dijo que representa a casi 200 mil vecinos “que sufren, año tras año, los embates del vandalismo, de estos malos barristas que manchan el fútbol”.

“Nosotros lo que queremos es tener voz y voto para poder también ser parte de los planes operativos, de los permisos que se le den al club para que se pueda garantizar eficiente y efectivamente el tema de la seguridad y el tema vial”, expresó.

Añadió que cerrar la avenida Javier Prado y su prolongación es un "mecanismo de presión" a fin de que el Ministerio del Interior instale la mesa ejecutiva donde se garantice un plan vial y de seguridad.