Alcalde de La Molina: "No más viviendas en el distrito por un tiempo transitorio"

Foto: El Comercio.

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, aseguró que durante su gestión el municipio no autorizará ningún proyecto para la construcción de vivienda​s porque esto solo elevaría la densidad poblacional del distrito, causando mayor congestión vehicular.

“El distrito no da para más, no como espacio geográfico, sino por nuestro diseño urbanístico: para albergar personas, porque no tenemos las soluciones viales adecuadas (...) Nosotros les damos paso a todas las inversiones menos a eso. No (se construirán) más viviendas por un tiempo transitorio”, dijo en una entrevista con Gestion.pe.

Reveló también que la comuna tiene proyectos para este sector, "heredados" de la gestión pasada, por un total de S/30 millones, pero no aprobará su ejecución. “Es impensable. No (se construirán) más viviendas en el distrito, no más densificación poblacional, que trae más densificación vehicular”, enfatizó.

Agregó que el problema del caos vehicular es en gran parte causa de la depreciación (de hasta en 33%, según sostiene) de las viviendas, por lo que la nueva medida posibilitará que el mercado “sincere” el valor de estas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), Rodolfo Bragagnini, consideró que dicha disposición "está reñida con la ley", porque los inversionistas que adquieren un terreno con parámetros establecidos para la construcción de viviendas, pueden ejercer su derecho a ejecutar el proyecto.

Cabe señalar que las propuestas de inversión privada que sí promoverá el alcalde son aquellas que permitan un mayor acercamiento a la cultura y el deporte. Estas son: el parque ecológico de La Molina (S/ 18’000,000), un centro cultural (S/7’000,000) y tres estacionamientos subterráneos (hasta S/ 18’000,000).