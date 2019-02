Alcalde Muñoz: Armas no letales ya no serán usadas por serenos

El alcalde de Lima Jorge Muñoz Wells presidió hoy el primer Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a cuyos integrantes instó a desarrollar su máximo esfuerzo para luchar contra el flajelo de la inseguridad.

Durante su discurso el burgomaestre capitalino se refirió, entre otros temas, a la compra de armas no letales para que sean utilizadas por los serenos de la comuna, señalando que estas ya no se usarán pues generan más violencia.

"La gestión anterior compró y utilizó en algunos momentos armas no letales. Yo dije que no íbamos a utilizarlas porque puede generar más violencia. Vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional (...) Vamos a estudiar qué hacer con el armamento. No tengo noción del detalle de cuánto costó, pero se va a ver el uso adecuado", señaló.

"La educación, la cultura y el deporte son eslabones remotos de la seguridad ciudadana. Tenemos que hacer una seguridad preventiva, desde niños hasta mayores que se educan, para toda la gente (...) Tenemos que transmitir valores. Tenemos que recuperar espacios públicos, en estos hay un dinamismo especial de mayor seguridad", añadió la autoridad edil.