Satélite Perú SAT 1: Comisión de Defensa solicitará facultades para investigar adquisición

La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso acordó por unanimidad solicitar al pleno del Parlamento facultades para investigar la compra del satélite Perú SAT-1 realizada durante el Gobierno de Ollanta Humala.

Y es que dicho grupo de trabajo encabezado por Jorge del Castillo, acordó este pedido luego que el ex ministro de Defensa Pedro Cateriano no asistió a la citación de dicha comisión para responder por la adquisición del mencionado satélite.

El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, justificó el pedido luego que la fiscalía archivó su investigación respecto a esta compra, pues no se pudo acceder al contrato suscrito por el entonces titular del Ministerio de Defensa, por tratarse de un secreto de Estado.

Asimismo, informó que Cateriano Bellido envió una carta señalando que no podía asistir a la sesión porque la invitación no se ajustaba a lo dispuesto en la Constitución Política y no tendría información sobre fallas técnicas del Satélite Perú SAT 1.