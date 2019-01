Marisol Estela Alva: familiares denuncian que presunto asesino no tiene orden de captura

La familia de Marisol Estela Alva exige justicia. Después de dos meses de que encontraran el cuerpo de la joven dentro de un cilindro tras ser presuntamente asesinada por su pareja, Luis Estebes Rodríguez, aún se desconoce el paradero del miembro del Ejército.

Según la hermana, Rosmery, hasta el momento no existe una orden de captura. "No hay orden de captura, no hay denuncia. Solo está la prisión preliminar por 72 horas. La denuncia ya debería estar porque hay pruebas de que él es el asesino de mi hermana", declaró.

La familiar de la víctima de feminicidio también se pronunció sobre los ciudadanos venezolanos que habrían participado en complicidad con Estebes Rodríguez para cometer el crimen.

"A los venezolanos lo soltaron. Y había pruebas de que uno de ellos había participado (en el entierro del cuerpo de Marisol Estela)", indicó.