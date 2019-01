MML busca ampliar ruta del Metropolitano hasta Carabayllo

Entre los proyectos que dejó pendiente la administración de Luis Castañeda Lossio, se encuentra la finalización de la vía troncal del Metropolitano en su tramo norte, para conectar la Estación Naranjal hasta la avenida Chimpu Ocllo en el distrito de Carabayllo, sobre el tema el alcalde Jorge Muñoz se pronunció:

"La semana pasada me he reunido con el ministro de Transportes, de Vivienda y con algunos de sus viceministros y directores para analizar cómo afrontar este problema. La ampliación del Metropolitano es una necesidad, incluso había dinero destinado a favor de la gestión anterior para esta obra, pero no se gastó en la ampliación, por el contrario se habría destinado a los Panamericanos. Entonces, estamos reevaluando cómo ese dinero podría regresar para poder hacer la ansiada ampliación", declaró.

En entrevista con el diario Gestión, el burgomaestre capitalino señaló que la ampliación de esta ruta se hará tan pronto se tenga la disponibilidad del dinero y se pueda licitar la construcción, ya que se ejecutará bajo la modalidad de obra pública.

"No tenemos un plazo (para el inicio de construcción de esta obra) porque es parte de la negociación que estamos teniendo con el Ejecutivo para un presupuesto adicional. Tengo que confiar ciegamente que esto va ser así (de que se le otorgue un presupuesto) porque fue el propio presidente Vizcarra quien dijo que nos iba a apoyar", añadió Muñoz Wells al diario.