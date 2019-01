Ministro Huerta: Si dinero del seguro se agota, Sedapal pagará lo que falte

El ministro de Defensa, José Huerta, afirmó hoy que en caso se agote el dinero que la compañía de seguros paga a los damnificados por el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho, Sedapal se hará responsable del pago de la diferencia.

“Alguien decía que el seguro tenía un límite y si se agota ya no pagan, pero si eso sucede Sedapal se hará cargo y completará lo que falte. El mismo presidente del directorio me lo ha confirmado delante de todos los asistentes a la reunión de coordinación”, manifestó Huerta en declaraciones a "Radio Nacional".

El titular del Mindef informó también que no hay límite en el monto de pago por cada familia: “La aseguradora se acerca a la casa y de común acuerdo llegan a una cifra, si la familia no está de acuerdo puede no firmar el acta y reclamar a Sedapal”.

Finalmente, Huerta Torres manifestó a la agencia Andina que las familias damnificadas que hayan recibido ese dinero y no les satisface, pueden recurrir a la empresa Sedapal para una revaluación.