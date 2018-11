Callao: mujer denunció a policía por tocamientos indebidos

Una mujer denunció ser víctima de tocamientos indebidos al interior de la comisaría Alipio Ponce, en el Callao. El acusado es un agente policial identificado como Luis Chero Suyón.

“Yo no me podía defender porque estaba esposada. Hicieron lo que les dio la gana con mi cuerpo”, indicó la agraviada.

Todo inició cuando la víctima se encontraba mudándose de casa, pero en ese lapso de tiempo llegaría un grupo de hombres para intervenirla. Ella terminó siendo acusada de microcomercialización de drogas, pero además indica que estas personas nunca se identificaron como efectivos y que la subieron a una camioneta.

“El señor Chero me preguntó si yo daba de lactar, si tenía una hija. Yo le dije que sí tenía a mi hijita de dos años, él comenzó a meter la mano (…), me tocó los senos, me comenzó a besar a la fuerza. Yo le decía que me respete, que soy una señora, pero él igual seguía y seguía”, expresó.

Sin embargo, no fue el único que la agredió de esta manera, pues otro sujeto que sería un informante y que responde al nombre de Alex Giovani Sánchez Sánchez, también habría cometido un acto similar.

En tanto, la víctima asegura que nunca le encontraron droga y que horas más tarde fue puesta en libertad.

Sobre lo ocurrido, el general Máximo Ramírez, indicó que los agentes que la intervinieron debieron identificarse y solicitar la documentación correspondiente.

Cabe mencionar que un equipo de Panamericana Televisión intentó comunicarse con Verónica Márquez, encargada de la Dirección de Imagen de la Policía Nacional del Perú, sin embargo, no se obtuvo respuesta.