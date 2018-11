Taxista choca grúa para evitar multa en la avenida Arequipa

Quizás la desesperación y la impotencia, hizo que atentara contra su propia para evitar una papeleta de más de dos mil soles. La intervención policial sucedió en la avenida Arequipa en un operativo contra los colectiveros informales. Durante la intervención un conductor que hasta el momento no ha sido identificado, no quiso que su herramienta de trabajo sea llevada por una grúa al depósito.

“Me han robado, el SAT me ha robado, yo soy pobre… ¿Me vas dejar hablar? si, pero el SAT me ha robado, y me voy a matar ” gritaba desesperadamente el conductor y estrelló su unidad contra la grúa.

El chofer aducía que anteriormente le pusieron una papeleta con el mismo monto, injustamente, por ello se negaba a entregar su vehículo.

Los inspectores municipales que también se encontraban en este operativo, tuvieron que subir al auto para quitarle la llave al conductor.

Cabe señalar que el video fue subido a las redes sociales y generó diferentes reacciones por parte de los usuarios.