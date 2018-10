Elecciones 2018: Reniec atenderá en horario especial este fin de semana para entrega de DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este sábado 6 y domingo 7 de octubre atenderá en horario especial a los ciudadanos que aún faltan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI), necesario para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales.

Los electores podrán recoger su documento de identidad en cualquiera de las oficinas y agencias a nivel nacional del Reniec. Los horarios son: sábado 6 de octubre, de 8:45 a.m. a 4 p.m; domingo 7 de octubre, de 7 a.m. a 3:30 p.m; y sábado 6 de octubre, de 8 a.m. a 4 p.m.

Es necesario precisar que en estos horarios solo se atenderán a las personas que aún no efectúan el recojo de su DNI y que hayan solicitado el duplicado del mismo, en caso de pérdida o robo.