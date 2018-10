Muchos limeños no reconocen el símbolo de los candidatos al sillón municipal

Es muy probable que usted ya tenga decidido su voto y tiene muy claro el nombre de su candidato, así como el símbolo a marcar que lo representa. Pero muchos electores no tienen ni idea de cual es el símbolo del partido político al que pertenece el candidato de su predilección y no saben que marcar en las urnas este domingo 7 de octubre.

A solo 4 días de los comicios electorales, un equipo de Buenos Días Perú salió a las calles de la capital para poner en evidencia que muchos ciudadanos no conocen, ni identifican los símbolos de sus candidatos municipales. Una realidad más que preocupante, debido que, según la ley electoral, en estas elecciones ya no aparecerá las fotografías de los aspirantes al sillón municipal en las cédulas de sufragio, solo el logo del partido político.

Y aunque resulte increíble, algunos ciudadanos no logran recordar ni el nombre del candidato municipal por quien ya decidieron otorgarle su voto y muchos menos conocen al resto de postulantes al sillón municipal de Lima.

La elección del próximo alcalde de Lima esta a la vuelta de la esquina, sin embargo, muchas personas no se encuentran bien informadas sobre el candidato a quien confiarán el destino de la capital para los próximos cuatro años; y es responsabilidad de todos los ciudadanos conocer, no solo el nombre y símbolo de su candidato, sino también sus propuestas y planes de gobierno.

Para la directora ejecutiva de la ONG “Lima Cómo Vamos”, Mariana Alegre, los ciudadanos no relacionan a los candidatos municipales con sus símbolos, debido a la falta de institucionalidad de los partidos políticos. La razón sería principalmente que los partidos políticos no esta suficientemente posicionados en la mente del elector, en ese sentido la debilidad institucional de los partidos hace que los candidatos no estén adheridos a las asociaciones políticas.

Otro aspecto es que muchos de estos partidos políticos sean han convertido en una especie de “vientre de alquiler”, donde de las 20 de las organizaciones que participan en los comicios electorales de Lima, 11 presentan a invitados como sus candidatos al sillón municipal de la comuna limeña.