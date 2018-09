Niño venezolano con problemas neurológicos pide ayuda para encontrar su pasaporte

Lourdes Moreyra Alfaro llegó a Panamericana Televisión junto a su sobrino Edgar para pedir ayuda a través de las cámaras de 24 Horas. Y es que ayer se le extravió el pasaporte del menor, quien debe viajar al extranjero por motivos de salud.

Edgar Leonardo Moreyra es un niño venezolano con problemas neurológicos que necesita viajar este sábado a su país y de allí a Estados Unidos para un chequeo médico. Lamentablemente, la pérdida del pasaporte complica la situación de la familia.

"Fui a sacar cita al Hospital del Niño (Breña) para Psicología. Al regresar, no sé si se cayó en el hospital o en un bus de la av. Brasil o la C con dirección a Villa El Salvador. Recién me presento porque demoró la denuncia", expresó Lourdes Moreyra.

Señaló, además, que en el pasaporte también está la visa americana del niño. "Eso es lo más preocupante. Él necesita su chequeo y ha sido difícil porque en Venezuela no se pueden sacar más pasaportes. No hay forma de recuperarlo", indicó la tía del menor.

Si Ud. tiene información o sabe quien puede tener este documento, acérquese a Panamericana Televisión, cuadra 11 de la av. Arequipa.