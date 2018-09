Bebé asesinado en Huachipa: madre acusa a su pareja de cometer el crimen

El general Richard Zubiate, director general de la Policía Nacional, informó que los padres de la bebé asesinada en Huachipa confesaron el crimen. Entre los motivos que los llevaron a cometer el asesinato está la falta de recursos económicos y no saber cómo mantener a la menor.

A su salida de la dependencia policial, Cirila Ramos sindicó a su pareja Ronaldo Fernández como responsable de haber acabado con la vida de su pequeña. “Yo no hice nada. Tenemos tres meses (viviendo) juntos, él no la quería, no dije nada porque tenía miedo que me mate”, dijo la mujer ante la prensa.

Cabe señalar que el padre de la víctima reconoció ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que fue él quien asfixió y luego quemó el cuerpo de su hija.

El crimen se conoció luego que uno de sus familiares notara la ausencia de la pequeña cuando visitó a la pareja. Las contradicciones de ambos levantaron sospechas por lo que dieron aviso a las autoridades.