Juez César Hinostroza: “Denuncio vulneración del secreto a mis comunicaciones”

Luego de un audio publicado por IDL-Reporteros, donde el juez César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, negociaría la pena para una niña que había sido víctima de una violación sexual, el juez habló en una conferencia de prensa.

El magistrado indicó que es un profesional que ha realizado una carrera intachable por 30 años, que se ciñe a la Constitución y a las leyes y que protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Además, denunció la vulneración del secreto a sus comunicaciones.

El juez afirmó que “si se tolera esta forma ilegal de grabar conversaciones, el país esta notificado”, ya que “en cualquier momento se pueden grabar las comunicaciones” de cualquier autoridad. Añadió también que estos audios se convierten en ilegales e ilegítimos al ser conseguidos de forma ilegal.

En otro punto de la conferencia, el magistrado indicó que “no considera válidas” las conversaciones de los audios y que “son intrascendentes” puesto que no hay “ni un signo de acto ilícito, no hay ningún acto irregular, no hay tráfico de influencias, ni corrupción”, y que no tienen relevancia penal.

Finalmente, indicó que en su Sala, el único caso de violación a una niña menor de edad fue sancionado con una pena de 20 años, por lo que el magistrado negó las acusaciones que se le imputan en los audios.