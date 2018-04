"Jamás vamos a perdonar a Carlos Hualpa", dicen padres de Eyvi Ágreda

"Me imaginaba a mi hija sufriendo, no soportaba pensar en eso", recuerda Ladislao Agreda, padre de Eyvi Liset Ágreda Marchena (22), la joven que el martes pasado fue agredida al interior de un bus por Carlos Javier Hualpa Vacas.

El padre de Eyvi Liset pide justicia para su hija y señala que "el agresor pague, que vaya preso con el máximo de la pena”, dice don Ladislao. “Jamás lo perdonaremos”, añade su esposa, doña Pauladina Marchena, en entrevista con el diario La República.

Los angustiados progenitores permanecen en una área cercana a la Unidad de Cuidados Intensivos, del Hospital Guillermo Almenara, recibiendo a cada instante el reporte del equipo médico a cargo de la atención de su hija, que es examinada tres veces al día.

Finalmente, los padres de Eyvi Liset pidieron que no se detenga la ayuda para su hija. “Por el amor de Dios, que no cese la ayuda, la necesitamos. Nosotros somos agricultores, no tenemos dinero”, dijo donde Ladislao Ágreda.