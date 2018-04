Caso Eyvi: “Carlos Hualpa no debería acogerse a los beneficios penales”

Carlos Hualpa, el hombre que acosó y quemó a Eyvi Ágreda busca acogerse a la confesión sincera para intentar reducir su pena; sin embargo, Romy Chang, especialista de Derecho Penal advirtió que dicho beneficio no aplicaría para este agresor porque se le capturó en flagrancia.

Chang detalló que la confesión sincera se utiliza en casos en que la investigación no se encuentra completa y no se ha identificado de manera concreta al responsable. “En este caso había flagrancia, la confesión no sumaba en nada en la confirmación del hecho”, aseveró Chang durante el programa Juicio Justo.

La especialista, acompañada de Lady Guillén, conductora de ‘Tengo algo que decirte’ y también víctima de una brutal golpiza por parte de su expareja en el año 2012, indicaron que temas como el acoso no está contemplado dentro del marco penal para poder denunciarse y sancionarse.

“Hay un problema de vacíos normativos; que una persona se pare en la puerta de tu casa, en la puerta de tu trabajo a mirarte todos los días no es un delito”, sentenció Chang.