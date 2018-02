Ex presidente Alberto Fujimori recibirá pensión de la Universidad Agraria

El ex mandatario recibirá una pensión de S/1.589 de la Universidad Nacional Agraria de La Molina luego que esta admitiera la solicitud que presentó en junio del año pasado en su calidad de ex docente y ex rector.

"El trámite para el pago correspondiente se encuentra en proceso", explica el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la universidad Agraria, Luis Antonio Bringas Llontop, en un documento entregado al diario El Comercio.

El procurador anticorrupción Amado Enco solicitó información a la referida casa superior de estudios en busca de recursos que pudieran ser embargados para cubrir los S/51 millones que adeuda Alberto Fujimori Fujimori por reparación civil.

Según indica el Código Procesal Civil, las pensiones solo pueden ser embargables si exceden las cinco unidades de referencia procesal (S/2.025).