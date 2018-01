Francisco en Perú: llegada del Papa impulsaría la economía del país

Perú es en el octavo país de América Latina en recibir al Papa Francisco. Su visita significa la alegría de muchos fieles católicos y, aunque su llegada puede ser criticada por algunos por los gastos que representa para el país, el Mincetur estima que, por el contrario, la estadía del papa puede ser un estímulo positivo para la economía.

Los países que anteriormente han acogido al Papa Francisco han invertido dinero para garantizar la seguridad del líder del catolicismo y de sus fieles, monto que si bien es elevado podría verse revertido por el impacto económico que genera la figura del Sumo Pontífice.

Por ello, las inversiones de los países latinoamericanos como Brasil (US$ 37 millones) , Paraguay (US$ 2 millones aprox) , Ecuador (US$ 6 millones), Bolivia (US$ 4,6 millones aprox) , México (US$ 8,5 millones aprox) , Colombia (US$ 9,6 millones) y Chile (US$ 6,5 millones) luego han resultado beneficiosas por las ganancias percibidas gracias al poder de convocatoria del líder católico.

Estos beneficios son: Brasil (US$ 800 millones) , Paraguay (US$ 20 millones aprox) , Ecuador (US$ 40 millones arpoxs), Bolivia (US$ 134 millones aprox) , México (US$ 129,5 millones aprox) , Colombia (US$ 96 millones arpox) y Chile (US$ 59 millones), cifras publicadas por los diversos diarios de los respectivos países.

En el Perú, el Mincetur estima que si bien el dinero invertido alcanzará los 11,4 millones de dólares, los beneficios percibidos por la visita del líder católico generarán 88 millones de dólares debido a la movilización de más de 800 mil turistas extranjeros y nacionales que vienen a ver al Papa.