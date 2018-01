Cardenal Cipriani invita a acudir masivamente a misa en Las Palmas

El Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, invitó a los ciudadanos a asistir masivamente a la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, para participar el domingo 21 de enero en la misa que oficiará el papa Francisco.

En su programa Diálogo de Fe, el cardenal dijo incluso que las personas que no hayan conseguido boletos de ingreso, pueden acercarse el día de la misa papal para participar de la ceremonia.

“Una llamada general: todos pueden ir a Las Palmas a la misa, todos. Lo que hemos hecho es un sistema para que no vayan todos a la misma hora. Pero no estén preocupados de no le van a dejar entrar. Todos van a poder entrar, todos queremos recibir al papa”, señaló el religioso.

Consultado sobre la posibilidad de que una persona no consiga un pase o se le pierda a último momento el que obtuvo, Cipriani Thorne indicó: “Anda. Evidentemente va a haber un orden, te preguntarán a dónde vas. Habrá sitio para todos”.