Navidad: sepa cómo controlar el miedo de su mascota a los pirotécnicos

La Navidad es para todos una fiesta religiosa y el uso de los fuegos artificiales es prácticamente una costumbre en esta fecha. Sin embargo, no todos disfrutan de esta práctica, en especial nuestras mascotas.

Ellos son los que más sufren con la detonación de pirotécnicos y no es para menos, pues su canal auditivo es mucho más sensible que el del ser humano; por lo tanto, perciben los ruidos con mayor intensidad.

Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para controlar ese miedo que sienten nuestros engreídos en Noche Buena y Año Nuevo? Panamericana.pe consultó sobre este tema con la médico veterinaria Noelia Talavera, quien brindó algunos consejos para evitar – o aminorar – el padecimiento de nuestras mascotas.

Según la especialista, lo más recomendable es hacerles compañía y acondicionar un ambiente donde haya bulla, para que no sientan el ruido de los pirotécnicos. También aconsejó ponerles tapones en los oídos y una camisa que les ajuste el pecho, para darles una mayor sensación de seguridad.

Consultada sobre el uso de tranquilizantes, la especialista recomendó evitarlos, pues se trata de un fármaco que se utiliza para procedimientos quirúrgicos.

No obstante, precisó que de contar con la autorización de un médico veterinario, debemos tener en cuenta que nuestra mascota no tenga problemas cardiacos, respiratorios, renales o de presión arterial. Aclaró además que este no debe utilizarse en gatos y cachorros.

“De preferencia evitemos usar los tranquilizantes. Pero si el medico lo recomienda, debemos ser estrictos con la medicación y respetar lo que el medico prescribe”, señaló.