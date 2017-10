Selección peruana: especialista recomienda no endeudarse ante posible clasificación

La emoción y expectativa por la posible clasificación de la selección peruana de fútbol al mundial Rusia 2018 crece como la espuma. Muchos compatriotas ya viven la fiebre del sueño mundialista, pero esta alegría desmedida los podría conducir a tomar decisiones equivocadas a nivel financiero.

Según el economista Jorge González Izquierdo, en caso Perú logre sellar su pase, la euforia del consumidor será tan desbordante que, por un corto periodo de tiempo, tendrá la necesidad de salir a gastar.

Si bien aseguró que este escenario significaría un importante impulso al consumo, que representa el 60% de la economía peruana, y traería mejoras significativas; lo más recomendable – a su juicio – es no endeudarse más de la cuenta.

“(Recomiendo) no endeudarse en demasía. Que nuestra euforia no nos lleve a gastar lo que no tenemos, porque eso es peligrosísimo. Siempre hay que gastar lo que se puede gastar y no estar cayendo en excesos”, señaló.

En ese sentido, exhortó a los compatriotas a tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito. “No comprometan más del 40% de su ingreso mensual para pagar deudas. Máximo 40%, más no”, apuntó.

Consultado sobre una eventual intención de los hinchas de viajar para seguir a la selección, González Izquierdo recomendó utilizar nuestros ahorros en lugar de buscar financiamiento externo.

“Si me endeudo por un año, saco un crédito por 12 meses, para financiar un viaje que dura siete días, eso no es negocio. Hay que tratar de hacer, en lo posible, cosas de corta duración, como un viaje, con recursos propios”, agregó.