Cardenal Cipriani: No sé de cambios, hasta ahora la misa es en la Costa Verde

El Ministerio del Interior anunció ayer que la Costa Verde no sería el escenario para la multitudinaria misa que realizará en Lima el Papa Francisco, porque no cumple con las medidas de seguridad.

El anunció sorprendió a Juan Luis Cipriani, uno de los responsables de la organización de la visita papal. Esta mañana, el Arzobispo de Lima dijo que el Gobierno no le ha informado de ningún cambio sobre la sede de la misa.

"La verdad es que sorprende que saquen a relucir su mala fe. Estoy seguro que el Papa no ha dicho nada sobre el tema. Por otro lado tienen un ministro encargado (Alfonso Grados), no tenemos otro interlocutor que no sea él. Hasta ahora no sé de ningún cambio", señaló en su programa Diálogos de Fe.

Según el religioso, la Costa Verde sigue siendo el lugar elegido y confirmado para la misa del Santo Padre en Lima. Asimismo, criticó a quienes advierten sobre la posibilidad de desastres naturales en el lugar durante la visita del Sumo Pontífice.

"Una cosa es preparar a la población y advertirle y otra es generar pánico sobre si mañana es el terremoto. No seamos profetas de desgracias. Creo que se han pasado de la raya al querer hacer una profecía porque si hay un gran terremoto y un tsunami la venida del Papa está en el aire", precisó.