Aclaran que Alejandro Toledo no se acogerá a la colaboración eficaz

El excongresista Heriberto Benítez cuestionó las declaraciones del presidente del Poder Judicial Duberly Rodríguez y aclaró que Alejandro Toledo no se someterá a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera.

“Toledo me ha ratificado que no ha cometido ningún delito, por ello, no tiene que someterse ni a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera. Lamento, que el presidente del Poder Judicial diga tonterías sobre mi patrocinado. Lo están culpando antes de tiempo”, expresó el abogado del exmandatario.

Como se recuerda, Rodríguez aseguró que Toledo sí podría acogerse a estos beneficios desde el punto de vista jurídico.

“Según la ley que amplía los alcances de la colaboración eficaz, sí se establece que puede ser colaborador eficaz cualquier persona investigada. El cabecilla también, antes estaba prohibida esa posibilidad pero ahora sí está contemplada”, sostuvo.