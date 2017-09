Andrea Fonseca niega agresión de ‘Clavito’: “Fue una mentira"

Lo sigue negando. Andrea Fonseca rechazó, una vez más, haber sido víctima de agresión física por parte de Robert Muñoz, líder de “Clavito y su chela”. Sin embargo, esta vez la bailarina fue un poco más allá y admitió que todo se trató de una mentira.

“Fue una mentira que no pensé que iba a trascender en la televisión, ya que yo no soy pública ni él (Jean Pierre) tampoco. Me sentía presionada por él, la verdad ya no sabía qué hacer, no sabía que inventar y fue lo único que se me ocurrió”, reveló a las cámaras de Panamericana Espectáculos.

Incluso, aprovechó el momento para enviarle un contundente mensaje a su expareja Jean Pierre Ramos, y a su exsuegra, quienes estuvieron brindando declaraciones sobre el tema. “Yo te digo algo Jean Pierre Ramos y a usted, señora Gisell: no vuelvan a tocar mi nombre. Ni el mío ni el de mi familia. Siéntense donde quieran a hablar de lo que sea, pero de mí ya no van a hablar nunca más”, señaló.