Korina Rivadeneira reta a Superintendente Nacional de Migraciones en nuevo video

Desde la clandestinidad, la modelo venezolana Korina Rivadeneira publicó un nuevo video en sus redes sociales, pero esta vez dirigido a Eduardo Sevilla, jefe de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

En tono desafiante, la joven de 25 años reta al funcionario a mostrar las pruebas de que su contrato de trabajo es falso, motivo por el que debe ser expulsada del país.

“Señor Eduardo Sevilla, ¿dónde están las pruebas de que mi contrato es falso? Porque ahora es por eso que usted me quiere deportar, ¿no? Con todo respeto, si usted tiene pruebas de que mi contrato es falso, ¿por qué no da la cara?”, cuestionó en el video.

Cabe recordar que en un primer video, la esposa del piloto de autos Mario Hart se mostró muy asustada debido a que la Policía se encuentra tras sus pasos. “La policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo”, afirmó en aquel momento.