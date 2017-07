Johnny Coico: “A pedido de ellos puse candado a la puerta del contenedor”

Un informe publicado por el diario La República revela cuál habría sido el testimonio de los esposos Johnny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría en el departamento de Trata de Personas de la Dirincri, por su presunta responsabilidad en la muerte de dos jóvenes durante el incendio en la galería Nicolini.

Según el mencionado medio, Johnny Coico aseguró que no mantenía una relación laboral con Jorge Huamán Villalobos y Jovi Herrera Alania y que los encerró en el contenedor con llave a pedido de los jóvenes.

“Solo los conocía de vista, no trabajaban para mí. El día de los hechos, aproximadamente a las 11 de la mañana del 25 de junio, ellos se me acercaron y me pidieron trabajo. Seguidamente los conduje al quinto piso para que se encargaran de acomodar las cajas de fluorescentes que se encontraban almacenados en dicho lugar (…) A pedido de ellos puse candado a la puerta y me retiré del lugar”, afirmó Johnny Coico "El Gringo".

Esta nueva versión contradice lo que la pareja dijo ante Seguridad del Estado. Ese día Cocio aceptó que había encerrado con candado a los jóvenes para que no sean víctimas de robo.

Por su parte la familia de las víctimas insiste en que tienen pruebas contundentes que confirman que Jorge Huamán y Jovi Herrera trabajaban desde hace varios meses para el empresario.