Korina Rivadeneira se quiebra en video enviado desde la clandestinidad

Con las horas contadas. Korina Rivadeneira está pasando por el peor momento de su vida luego que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitiera en su contra una orden de salida del país sin posibilidad de retorno.

Desde la clandestinidad, la modelo venezolana difundió un video donde asegura estar muy asustada, debido a que la policía se encuentra tras sus pasos. “La policía me está buscando en este momento, cosa que me tiene muy mal y muy asustada, pero quiero que sepan que yo no he hecho nada malo, que no merezco lo que me está pasando”, señala con la voz entrecortada.

Pese a que su salida del país es casi inminente, la chica reality negó rotundamente haber incurrido en falsedad de documentos. “La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto mi orden de salida del país, sin opción a retorno, decisión que tomaron por supuesta falsedad de documentación, lo cual es falso”, sostuvo

“Mi contrato de trabajo, documento falso supuestamente, está registrado ante el Ministerio de Trabajo debidamente, así que no hay ninguna información falsa”, agregó.