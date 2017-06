Lince: empresario solicita mayor seguridad en el país tras haber sido asaltado

Las víctimas por casos de inseguridad ciudadana continúan en aumento. Un empresario que iba a bordo de una camioneta terminó siendo asaltado a mano armada y golpeado por tres maleantes luego de retirar dinero de una agencia bancaria en Lince. Asimismo, su acompañante que viajaba de copiloto estuvo en la mira de los hampones durante el atraco.

“Trate de retroceder, pero ya no me dio el carro. Los delincuentes estaban cerca con las armas apuntándonos. Me dijo abre la puerta insultándome”, precisó el agraviado. Sin embargo, todo parecería ser una confusión, debido a que el hombre de negocios afirmó que sacó un pequeño monto que entregó a una tercera persona en el mismo recinto bancario.

“Yo no creo que 600 o 1000 soles sean apetecibles para hacer todo ese tema, ellos pensarían que era más. Seguro alguien del banco le dijo que tenía plata”, puntualizó el empresario. En menos de un minuto los malhechores rebuscaron en cada rincón del vehículo, pero no encontraron la fuerte suma de dinero que aparentemente esperaban hallar.