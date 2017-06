¿Convives? Así puedes inscribir una unión de hecho y garantizar tus beneficios

Si ya llevas tiempo conviviendo con alguien, es probable que hayan pensado en casarse, pero no tienen que esperar tanto para ser reconocidos y obtener sus derechos ante el Estado.

Es normal que muchos peruanos que tienen una relación estable comiencen a hacer planes de matrimonio. Más aún cuando ya se encuentran viviendo juntos. Sin embargo, ¿sabías que no es necesario esperar tanto para que ambos empiecen a gozar de sus derechos ante el Estado?

Nuestra legislación reconoce las llamadas “uniones de hecho”. Es decir cuando dos personas libres de impedimento matrimonial, se unen de forma estable y forman un hogar “con finalidades semejantes a las de un matrimonio”. En ese caso, pueden inscribir su convivencia.

¿Y para qué inscribir la convivencia?

Al inscribirse en el Registro de Personas Naturales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), una pareja puede precisar el inicio o el fin de su relación, en caso esta se produzca, para garantizar sus derechos patrimoniales.

Es decir, mediante ello se podrá definir en forma precisa qué bienes muebles o inmuebles les corresponden a cada uno. Y de esa forma distribuirlos justamente.

¿Qué diferencia hay entre matrimonio civil y una unión de hecho?

- Hay un plazo mínimo de dos años continuos e ininterrumpidos que deben haber convivido quienes soliciten se reconocidos como una unión de hecho.

- No hay separación de bienes. En el matrimonio se puede optar por este régimen, pero en la unión de hecho todos los bienes y rentas obtenidos en la convivencia serán de ambos por igual.

- No es un estado civil totalmente reconocido. La conviviente no lleva el apellido del conviviente. No sería viudo/a, sino “integrante sobreviviente”. En la filiación (hijos), debe mediar el reconocimiento.

- Es frágil, pues se puede decidir terminar en cualquier momento y ni siquiera es necesaria alguna causa justificada. Para un hijo nacido de una unión de hecho no aplica la presunción de paternidad.

- Para poder heredar, la unión debe estar vigente al momento del fallecimiento. El derecho sucesorio se reconoce para las uniones inscritas en Registro Personal, pero solo de esta forma (unión de hecho perfecta).

Aunque existen algunas diferencias con el matrimonio, la unión de hecho garantiza los derechos patrimoniales de ambos convivientes.

¿Cómo inscribirse?

Lo primero que se debe hacer es acudir a un notario público para formalizar la unión de hecho. Para ello se debe presentar los siguientes requisitos:

- Solicitud con los nombres y firmas de ambos solicitantes, así como el reconocimiento expreso que conviven no menos de dos años de manera continua.

- Declaración expresa de que los solicitantes se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso.

- Certificado domiciliario de los solicitantes.

- Certificado negativo de unión de hecho tanto del varón como de la mujer. Este se expide en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registral donde domicilian los solicitantes.

- La declaración de dos testigos indicando que los solicitantes conviven dos años continuos o más.

- Otros documentos que acrediten que la unión de hecho tiene por lo menos dos años continuos.

Con estos documentos el notario extenderá la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho entre los convivientes. Está declaración será remitida al Registro de Personas Naturales de la Sunarp del lugar en que ellos domicilian.

Ha habido un incremento sustancial de las uniones de hecho inscritas en nuestro país y la tendencia parece continuar.

¿Cuánto cuesta inscribir una unión de hecho?

El costo de este trámite es de 20 soles y se realiza en un plazo de siete días.

Una vez inscrita la unión de hecho en Sunarp, se generarán automáticamente los derechos sucesorios entre sus integrantes. Debes recordar que proporcionar información falsa para sustentar el pedido puede acarrear responsabilidad penal para cualquiera cualquiera de los dos.

En caso de que los convivientes quieran dejar constancia de haber finalizado su convivencia pueden hacerlo también por escritura pública y podrán liquidar el patrimonio social. Este reconocimiento del cese de convivencia también se inscribe en el Registro Personal.

Entre enero y diciembre del 2016, se inscribieron 2588 uniones de hecho en el Perú, un incremento de 284.54% sobre el 2015, siendo Lima, La Libertad y Arequipa los departamentos con más uniones. Solo en enero de este año se inscribieron 323 uniones en el país.