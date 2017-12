Andrés Hurtado tomará acciones legales contra Gobierno de Venezuela

Tras ser liberado, el conductor Andrés Hurtado, llegó al Perú y arremetió duramente contra el Gobierno de Venezuela. Y es que el popular conductor televisión fue puesto en libertad luego de ser detenido en el aeropuerto internacional Simón Bolivar de Maiquetía en Caracas, por intentar traer al Perú a más de 100 niños venezolanos para que se reencuentren con sus familiares previo a las fiestas navideñas.

"Estoy mal. Llevo 32 horas sin comer. Me tuvieron preso estos desgraciados del Gobierno, a quienes voy a denunciar”, expresó Hurtado a la prensa local.

En esta misma línea, el presentador de 'Porque hoy es Sábado con Andrés' confesó haber sufrido maltratos y aseguró que tomará acciones legales contra el Gobierno venezolano.

"Me tuvieron preso (...) Me golpearon, me maltrataron y lo voy a denunciar ante el mundo entero. Iré a la Corte Interamericana, aún no sé cómo, pero lo haré”, indicó.

Como se recuerda, Andrés viajó a Venezuela como parte de una campaña "Una luz de esperanza", que tenía como objetivo traer al Perú a 130 niños para que se reencuentren con sus padres; sin embargo, la noble causa no pudo concretarse.