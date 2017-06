Jonathan Maicelo arremete contra Phillip Butters

Jonathan Maicelo no se guardó nada y arremetió con todo contra Phillip Butters, quien hace unos días lo criticó luego de perder ante mexicano Ray Beltrán en los Estados Unidos. En aquella ocasión, al periodista peruano llamó veterano al boxeador chalaco y dijo que no tenía técnica para pelear, algo que no gustó nada al pugilista, quien a través de un video respondió a su manera.

“Ese gordo estúpido no sabe nada de boxeo, le han puesto una banda gástrica por comer tanto, que se preocupe de su salud. El boxeo es un deporte muy complejo para que alguien como él hable de esto”, dijo visiblemente enfurecido el deportista nacional.

Pero Maicelo no solo respondió a Butters. Magaly Medina también fue criticada por el boxeador peruano, quien por ahora se viene entrenando para más adelante pactar una nueva pelea. “Qué sabe ella de boxeo, una señora que toda la vida se dedicó a hablar estupideces, también sale a opinar”, señaló el recio pugilista.