Cantante William Luna insulta a reportera de La Noche es Mía

Luego de regresar de su viaje a Ecuador, William Luna protagonizó un fuerte incidente al salir del aeropuerto Jorge Chávez junto a su familia la madruga da del último lunes. Y es que el hecho ocurrió cuando un taxista se burló del cantante por su reciente desnudo en las redes sociales.

Por tal razón, Claudia Serpa, reportera de La Noche es Mía, se comunicó con el cantante para preguntarle sobre el altercado en el que también se vio involucrada su esposa y su hijo mayor; sin imaginar que el intérprete de 'Niña Chay' le faltaría el respeto.

Pero el lamentable suceso no quedó ahí, la esposa del cantante intervino en la llamada telefónica para calmar la situación, mientras Luna continuaba lanzando duros calificativos contra Claudia Serpa.

"Me parece una falta de respeto total porque en ningún momento he insultado al señor, ni a usted para que me diga de esa forma. El señor parece que no tiene respeto por las mujeres", expresó la reportera.