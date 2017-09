Ángelo Fukuy se pronuncia tras escándalo de supuesta infidelidad

El integrante de la Gran Orquesta Internacional, Ángelo Fukuy, se encuentra en el ojo de la tormenta. Esto luego de que la joven Diana Ramírez se presentara en un programa de televisión para detallar que mantuvo una relación de cuatro meses con el cantante.

La joven mostró pruebas que comprobarían el romance que vivió con Fukuy, pero que llegó a su fin hace más de un mes tras encontrar en su celular evidencias de una relación con Wendy Navarro, quien sería su pareja desde hace cuatro años.

Ante esta situación, Ángelo Fukuy rompió su silencio y sorprendió a más de uno, pues lejos de negar la infidelidad cometida, prefirió expresar su molestia por ser un tema de su vida privada.

"De mis cosas personales no voy a hablar, no te voy a dar detalles porque no me interesa tampoco hacerlas", expresó.