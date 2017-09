Los Olivos: joven embarazada de siete meses denuncia a sus vecinos por agresión

Vecinos violentos. La familia del hombre acusado de agredir a una embarazada de siete meses dio su versión de los hechos. Rubí de Gonzáles, esposa del presunto agresor, aseguró que su familia fue víctima de los ataques.

"No se le ha tocado ningún pelo (a la embarazada). A mí me han agredido. Mi esposo ha estado defendiéndome. Hay videos donde la embarazada me amenaza diciendo que sino estuviera en estado ya me hubiera matado", contó Rubí.

Luis Auden Gonzáles Gonzáles, pareja de Rubí, se encuentra detenido por presunta tentativa de feminicidio.