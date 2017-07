Evelyn Vela releva secretos íntimos de Cristian Castro

Luego que el cantante Cristian Castro durará 28 días casado con la violinista Carol Victoria Urban, y se haya dicho mucho sobre las imágenes donde se le ve muy cariñoso e incluso besando a Evelyn Vela durante un concierto, la amiguisima de Melissa Klug visitó el set de La Noche es Mía y reveló secretos íntimos del ídolo mexicano.

Evelyn contó que conoció en Los Ángeles a Cristian por intermedio de una amiga. Además señaló que no concretó ninguna relación con el cantante mexicano porque quería que se vaya a vivir con él a Nueva York pero ella no fue porque tenía sus negocios y empresas que no podía dejar. Resaltó que es un ‘loco’ y una muy buena persona.

Además dijo que durante los tres día que estuvo en Lima pasó buenos momentos con él pero le rompió el corazón al casarse con Carol Victoria. Por otro lado, Evelyn Vela dijo sus nuevos proyectos y también se quedó en el programa para formar parte de la segunda fecha del reality de La Noche es Mía donde los integrantes bailaron al ritmo del “Siqui Siqui”.