El noticiero de “La Noche Es Mía” con Carlos Galdós y Xoana González

Un usuario difundió un video donde muestra que la estatua de Francisco Bolognesi, ubicado en la plaza del mismo nombre, no se encuentra en su lugar habitual. En las imágenes se observa que la efigie no está al centro de la plazuela ni en ningún otro lugar en alrededor. Un poco confundido, el joven pidió explicaciones a dos serenos que patrullaban la zona pero no supieron qué explicar. ¿Qué pasó realmente con Bolognesi?

Por otro lado, Claudia Ramírez sorprendió a sus seguidores al difundir una grabación donde se le observa en un diminuto bikini. Pero eso no es todo, sino que además la colombiana regala un sexy paso de baile que hizo suspirar a más de uno. Sus sensuales movimientos se convirtieron en los más vistos de las redes sociales.

Finalmente, Jefferson Farfán sufrió un robo cuando regresaba a Rusia con su equipo el Lokomotiv. Los delincuentes se llevaron todas las pertenecías del auto de la “Foquita”, quien no podía creer lo sucedido. La policía rusa ha iniciado con las investigaciones para dar con los ladrones, quienes rompieron los vidrios para apoderarse de valiosos objetos.