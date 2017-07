Adri Vainilla y su pregunta que puso en aprieto a los famosos

Adri Vainilla puso de vuelta y media a varios faranduleros con una picante pregunta que muchos no quisieron responder: ¿es importante llegar virgen al matrimonio? Para Antonio Pavón por ejemplo es algo relativo, pues eso no garantiza la felicidad de la pareja. El torero no quiso ahondar mucho en el tema, pero dijo que lo más importante en una relación es el amor y el respeto.

Juan Flores opina en la misma línea. Para “Chiquito” es importante ganar experiencia antes del matrimonio, pues asegura eso justamente es lo que sostiene una relación. Cuando la reportera de “La Noche Es Mía” le consultó sobre si prefería a una persona virgen, el ex futbolista aseguró que para nada e incluso explicó sus razones.

En las calles, los adultos aseguran que sí es importante llegar virgen y casto al matrimonio porque, según dijeron, eso representa pureza. Además, las personas condenaron que chicos desde muy temprana edad empiecen su vida sexual. Señalaron que los padres deberían tener más control con sus hijos. No te pierdas este divertido informe de “La Noche Es Mía”.