¿Mensajes subliminales en la canción de Yahaira Plasencia?

¿Las apariencias engañan?. Desde hace mucho tiempo, se habla de los mensajes subliminales que esconden los éxitos musicales del momento. Esas canciones que con sus pegajosas letras y sus ritmos, son los hits más escuchados del momento por millones de personas. Pero ¿Qué sucede cuando escuchas la letra al revés?

Hace unos días en las redes sociales el éxito mundial "Despacito", del puertorriqueño Luis Fonsi, estuvo en la boca de todos no por haber batido récords de vistas en YouTube, sino porque al escuchar la letra al revés se encuentran mensajes subliminales donde claramente se hace alusión al diablo.

Frases como “El demonio está en mi canción y en mi sonido", "él es el Dios", "demonio", "Belcebú", se escuchan la canción donde también participa el reggaetonero Daddy Yankee. Sin ir muy lejos el cover de la Salsera Yahaira Plasencia, "Ay amor" tiene estos mensajes: “Perro, Miami”, “Me quieres destruir”, “Por un error no puedo ser feliz”.

Pero no son las únicas, canciones como “El Asereje” de Las Ketchup, “Querida” de Juan Gabriel. Pero no podíamos quedarnos atrás y es que en La Noche es Mía también encontramos mensajes en nuestra canción de bienvenida. Lo cierto es que la última palabra la tiene tú, ya que decidirás si es cierto o no.