Christian Domínguez: un repaso por sus más recientes escándalos

Christian Domínguez no deja de hacer noticia. El cantante ha sido señalado por la justicia por conducir su vehículo con un brevete falso y ahora deberá enfrentar los cargos por el delito de falsificación ideológica en agravio del Estado. Para el abogado Luis Tudela, en la práctica, el artista podría ir a prisión por utilizar un documento público de forma adulterada.

Pero no es la primera vez que el integrante de “La gran orquesta internacional” está involucrado en un escándalo. Ya antes fue ampayado en salidas con Isabel Acevedo cuando aún mantenía una relación con Karla Tarazona. Al final, el cantante se separó de su esposa y ahora ha confirmado su nueva relación al lado de la bailarina.

Tras la última acusación por falsificación de documentos, el propio Christian se encargó de decir que está con la conciencia tranquila y que le irá bien porque no ha hecho nada de malo. Más que eso, el artista no quiso declarar a la prensa. Aquí en “La Noche Es Mía” repasamos todos los casos en que Christian Domínguez dio que hablar no por sus logros sino por sus escándalos de pareja.