Phillip Quaker recorrió las calles de Lima y no creerás lo que sucedió

Luego de sus desafortunadas palabras contra el futbolista Felipe Caicedo, el polémico Phillip Quaker decidió ir de compras al emporio comercial de Gamarra. La presencia del polémico periodista no pasó inadvertido para los transeúntes, quienes le dijeron de todo por atacar con calificativos racistas y discriminatorias a los hermanos ecuatorianos.

Para que no queden dudas de que nunca insultó a Felipe Caicedo, Phillip cogió su teléfono e intentó llamar al delantero para que confiese que son íntimos amigos. La gente no lo podía creer y hasta saludaron que ambos superaran el pequeño impasse. Sin embargo, lo sucedió en realidad es que el jugador del Espanyol jamás contestó.

Pero el comentarista deportivo no solo se refirió al caso del Felipe Caicedo, también sobre el pugilista Jonathan Maicelo, a quien calificó como un boxeador veterano y que no tenía técnica para pelear. No te pierdas esta genial parodia de Miguel Moreno.