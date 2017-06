¿Qué opinan los famosos sobre el remember?

El remember es un término muy utilizado en la actualidad y es usado para referirse al encuentro casual o planificado que tiene una persona con su ex pareja. Sí, tal como lo lees. Para algunos famosos de nuestra farándula es algo usual que suceda eso, pero otros señalan que no debería pasar por el simple hecho de que las cosas ya quedaron atrás. ¿Y usted qué opina?

Por ejemplo, el invitado del programa Bruno Rocha confesó ante cámaras que sí tuvo su remember con su ex pareja, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. Si bien no quiso dar mayores detalles, el brasileño dejó entrever que no solo fue una vez sino que se repitió varias veces. Como se sabe, ambas figuras terminaron su relación a finales del año pasado.

En tanto, Brunella Horna dijo que es emocionante tener un remember siempre y cuando sea planificado. La modelo aseguró que antes debe haber un pequeño cortejo, como una especie de reconquista para recordar los buenos momentos que vivieron. Eso sí, no descartó tener un remember con su ex el empresario Renzo Costa.