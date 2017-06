¿Puede un hombre ser conquistado por una simple fragancia?

Hoy en el programa, el equipo de La Noche es Mía nos muestra un experimento que realizó en las calles de Lima para conocer las reacciones de los hombres al oler el perfume de una señorita que los invita a probar algunas de las fragancias que tiene en su cuerpo. Es así que muchos caballeros no dudaron en aceptar el reto para demostrar que son grandes conocedores de perfumes exclusivos.

La situación se desarrollaba cuando la impulsadora invitaba a algunos hombres a elegir uno de los perfumes que tenía en mano y luego les autorizaba que le coloquen cierta cantidad en alguna parte de su cuerpo, de tal forma descubrirían los efectos que ambas combinaciones causaban en ellos.

Dentro de todos aquellos que asumieron el desafío, hubo un trabajador que no pudo controlar sentirse muy atraído por el perfume y no dudó en robarle algunos besos a la modelo. En realidad, no sabemos si fueron los perfumes o los encantos de la señorita que lograron que estos hombres se sintieran seducidos sin importar la edad o la condición social; lo que es cierto es que ellos no perdieron la oportunidad para dejar volar su mente al límite.