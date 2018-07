El renacer de Pampa Pacta: a 18 meses del huayco

Ya ha pasado año y medio desde que los huaycos originados por el fenómeno del Niño Costero arrasaron con varias localidades, entre ellas Pampa Pacta. Esta comunidad fue una de las más afectadas por los desastres pero hoy se levanta nuevamente con el trabajo y esfuerzo de cada uno de sus pobladores.

Los habitantes de Pampa Pacta vienen construyendo, ellos mismos y con sus propios recursos, un sistema de canalización para prevenir futuros desastres, también están levantando un hospital de dos plantas y esperan el apoyo del gobierno para su funcionamiento.

En Pampa Pacta, además, rige un orden poco común en nuestro país. En esta zona se han organizado de tal forma y han desarrollado un sistema de vigilancia similar al de los ronderos con el que se aseguran de que se respete la ley en Pampa Pacta.

Los pobladores de Pampa Pacta afirman que no reciben ayuda del Estado y no cuentan con los servicios básicos como luz, agua y desagüe, pero esto no es impedimento para que sigan avanzando y hoy, a pesar de la adversidad, se alistan para celebrar el desfile de Fiestas Patrias en su localidad, ya que ellos sí tienen razones para celebrar, pues representan al peruano honesto y trabajador que lucha por salir adelante.