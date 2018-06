Michael Jackson: a casi una década de su partida

A casi 10 años de su fallecimiento, las canciones de Michael Jackson continúan en las listas musicales de muchas personas, al igual que sus recordados pasos de baile que han sido imitados por una infinidad de seguidores del denominado ‘rey del pop’.

Por tal motivo, ‘La ley de la calle’ quiso rendirle un merecido homenaje con una recopilación de algunos de sus mejores temas. Una de esas piezas musicales se llama “I will be there”, el cual interpretó cuando todavía era un niño en la agrupación The Jackson 5.

De igual modo, “Black or White” caló en su público, tanto así que es considerado el sencillo de mayor venta la década de los noventa. Sin lugar a duda uno de sus temas más popular es “Thriller”. Además esta canción se ubica en el álbum del mismo nombre que logró posicionarse como uno de los más vendidos de la historia con aproximadamente 100 millones de copias en todo el mundo.