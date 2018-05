El Pillo: la mejor alternativa para saborear un pollo a la brasa

Hay un lugar, un poco alejado de Lima, donde la tranquilidad y el buen clima reinan, y donde la vida es más sabrosa al igual que la comida.

Estamos hablando de El Pillo, un restaurante campestre, donde el plato fuerte es el incomparable Pollo a la Brasa. Este lugar es único pues su fundador es Jimmy Schuller, un hombre emprendedor y visionario quien nos cuenta que su padre, Roger Schuller, es el creador de este plato bandera.

Jimmy nos cuenta que su padre, hace 70 años, fundó el restaurant La Granja Azul donde inicialmente se ofrecía pollo frito a la plancha, pero según nos relata Jimmy, una vez Roger recibió un gran pedido del suculento pollo, esto lo llevo a buscar la forma de cocinarlos más rápido.

En esta búsqueda se topó con un taller en La Victoria donde se diseñó esa máquina giratoria que ya todos conocemos y que se utiliza en todas las pollerías para cocinar varios pollos a la vez. Jimmy nos cuenta que este implemento se inventó pensando en el sistema solar, ya que gira alrededor de un eje.

Tras la muerte de su padre, Jimmy decidió seguir con el legado de los Pollos a la Brasa, por eso fundó el restaurante campestre El Pillo en lo que antes era el terreno de su casa. Este lugar ahora es un centro de esparcimiento en el corazón de Santa Clara, a la altura del kilómetro 9.5 de la carretera central, en un terreno de más de 100 hectáreas.

Jimmy nos cuenta que para obtener el exquisito sabor de El Pillo no hay gran ciencia, simplemente emplean pollos de 21 días, no utilizan macerados, solo sal, y lo complementan con papas perricholi. Ya lo sabe, venir a ‘El Pillo’ es todo una experiencia que no se puede perder.