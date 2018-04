Bailarina Maru Piró nos cuenta su historia de amor con cantante argentina

Muchas veces nos dejamos llevar por ese sentimiento que no tiene respuestas más allá del "Te amo" y "Yo también". Es en ese momento donde nada importan, menos el qué dirán.

Ella es Maru Piró, tiene 25 años y llegó desde Argentina para deleitarnos con sus mejores pasos en uno de los programas mas importantes de la televisión nacional. Hoy, en La Ley de la Calle, ella nos cuenta su historia de amor con la cantante argentina Leila Doktorowicz.

Ellas son pareja desde hace seis meses. Acá no hay papeles ni guiones, solo es la vida real. "Lo más lindo es que ella me enseñó a amar más a la mujer", expresó.

Las miradas cómplices son parte de ese mundo que ella decidieron tomar como propio. Maru saca pecho por el 90% de la población LGBTI que fue discriminada y reconoce que esta acción repercutió en su vida

La realidad afecta a esta comunidad, donde el 70% aceptó haber sentido exclusión y aislamiento social e incluso el 64.5% sintió culpa, inutilidad e impotencia.

"Estar con una mujer no me hace ser diferente, soy la misma persona. Cuando subo al escenario puedo bailar con una mujer o un hombre y el profesionalismo que pongo no tiene nada que ver con mi opción sexual", indicó.

Como se recuerda, en abril del 2017, los congresistas de Fuerza Popular Leyla Chihuán y Miguel Castro presentaron el proyecto de ley para defender a la comunidad gay, pues pretenden encarcelar a todo individuo que discrimine a las personas por su orientación sexual e identidad de género.

En definitiva, Maru y Leila saben que las miradas seguirán acompañándolas por las calles, pero también saben que su amor lo puede todo. Y es que si ellas son felices, nada más importa.