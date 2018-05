Experta analiza lenguaje corporal de mensaje de Paolo Guerrero en redes sociales

Leyó sus expresiones. La especialista en lenguaje no verbal Rosa María Sifuentes, examinó gestos, tono de voz, rostro y postura del capitán de la selección peruana en su último mensaje en redes sociales acerca del fallo del TAS que lo perjudica.

Sobre video de Guerrero en redes

Sifuentes sostuvo que a pesar de la poca habilidad para la oratoria de Guerrero, este demostró notoria seguridad al mencionar que aquellos que le están “robando el Mundial” consigan dormir en paz. “En ese momento levanta el mentón. Grabarse para redes no es fácil para él. Su tartamudez en el mensaje es porque está tratando de ordenar sus ideas”.

La también periodista observó que a la salida de Guerrero del TAS, este ya sabía lo que podría suceder. “En el video casi no habla, evade la mirada de la prensa. Le preguntan cómo le ha ido y hace un gesto con los hombros como cuando un niño que dio un examen sabe que le fue mal”.

Sobre las declaraciones de doña ‘Peta’ y el papá de Pizarro

Rosa María Sifuentes analizó que al contrario de Guerrero, su madre no mostró tartamudez. “Tiene un tono firme y acusador. Mantiene una verdad que ella considera hace mucho tiempo”.

Asimismo, la experta examinó lo dicho por el padre de Claudio Pizarro, quién frente a las acusaciones de la mamá de Paolo, no expresó que la señora estaba dolida y que no tenía nada más que decir. “Si te están acusando de algo, lo normal a nivel emocional es decir yo no sé que le pasa a esta señora, no se de que me está acusando”. En otro momento, dijo que Pizarro padre "tiene una cara de estratega".