Gabriela Herrera y Shirley Arica clasifican a la gran final de La Granja VIP tras eliminación de Cri Cri

La recta final de La Granja VIP ya está lista. Durante la gala de este viernes, Cri Cri se convirtió en el último eliminado de la competencia al recibir la menor cantidad de votos del público entre los participantes nominados.

Tras la votación, Gabriela Herrera y Shirley Arica lograron salvarse, asegurando así su permanencia en el reality y obteniendo los dos últimos cupos para la gran final.

De esta manera, los cinco finalistas que buscarán quedarse con el premio mayor de S/100 mil son Paul Michael, Mónica Torres, Pamela López, Gabriela Herrera y Shirley Arica.

La expectativa crece de cara a la gran final de este sábado, donde el ganador será elegido exclusivamente por el voto del público. Los seguidores del programa tendrán la última palabra para definir quién se coronará como el gran vencedor de La Granja VIP.

MAÑANA ES LA GRAN FINAL LUEGO DE 13 SEMANAS DE CONVIVENCIA

La emoción llegará a su punto máximo este sábado desde las 8:00 p.m., cuando se realice la gran gala final de La Granja VIP. Solo cinco participantes continúan en competencia: Paul Michael, Mónica Torres, Pamela López, Gabriela Herrera y Shirley Arica, quienes buscarán convertirse en el ganador de los S/100 mil.

El público tendrá la decisión final. Las votaciones continúan abiertas y los seguidores del reality pueden apoyar a su participante favorito ingresando al siguiente enlace, creando tu cuenta con tu correo electrónico y contraseña. El concursante con más respaldo se llevará el gran premio de la temporada.