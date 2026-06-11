Pamela López se convierte en la tercera finalista de La Granja VIP rumbo a los S/100 mil

Pamela López se convirtió en la tercera finalista de La Granja VIP y aseguró su presencia en la gran final de este sábado, donde cinco participantes competirán por llevarse el premio mayor de S/100 mil.

Durante el último careo de la temporada, Pamela fue la gran beneficiada al recibir menos votos de sus compañeros. En cambio, Shirley Arica y Gabriela Herrera obtuvieron mayor cantidad de votos y quedaron nominadas junto a Cri Cri.

Ahora, los tres participantes nominados dependerán exclusivamente del respaldo del público. Este viernes, uno de ellos será eliminado definitivamente de la competencia.

Los dos concursantes que logren salvarse completarán el grupo de cinco finalistas que disputarán el premio junto a Paul Michael, primer finalista; Mónica Torres, segunda finalista; y Pamela López, quien acaba de sellar su pase a la esperada gala final.

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Y no te quedes solo mirando: desde el día lunes ya están abiertas las votaciones para elegir al ganador de La Granja VIP. Para participar, solo debes registrarte e iniciar sesión con tu correo electrónico. Podrás votar por cualquiera de los seis granjeros que continúan en competencia y apoyar a tu favorito rumbo a la gran final. Los votos se acumularán durante toda la semana hasta el sábado, día en que se conocerá al ganador de los S/100 mil.

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